Кралските наблюдатели смятат, че наследниците на принц Уилям и Кейт ще имат по-хармонични отношения, тъй като новите правила за наследяване и по-нормалното им възпитание намаляват напрежението между първородния и по-малките братя и сестри.

Промяната от 2013 г. отмени правилото, което даваше предимство на мъжкия наследник пред сестрите, позволявайки на принцеса Шарлот да се нареди пред по-малкия си брат Луи. Десетгодишната Шарлот е първата, която се възползва от този вид "реформа", която преди това ограничи принцеса Ан и направи принц Андрю следващ в реда за наследяване след Чарлз.

Историците смятат, че това ще улесни хармоничните отношения между братя и сестри, тъй като децата се отглеждат като равни с повече свобода и избор, отколкото баща им е имал. Това може да прекъсне цикъла на семейни конфликти, който се наблюдава от времето на Едуард VIII и Джордж VI и продължи с принц Андрю и Чарлз.

Андрю често е възприеман като "следващ по ред за трона" с повече свобода и поведение, което е довело до напрегнати отношения с Чарлз. Скандалите около него, включително с Джефри Епщайн, окончателно са усложнили връзката им, като принц Андрю беше отстранен от кралския живот, пише dir.

Подобно напрежение се наблюдава и между принцовете Уилям и Хари. Те са били близки след смъртта на майка си Даяна, но разминаванията в роли и личния живот на Хари, включително бракът му с Меган Маркъл и отказът им от кралски задължения, са довели до разрив между братята.

Все пак има надежда за подобрение, след като наскоро Хари и крал Чарлз проведоха първата си среща лице в лице от над година, сигнализирайки за потенциално помирение.