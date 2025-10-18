Седемдесет и девет процента от германците подкрепят свалянето на нелегални дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голямо мнозинство от хората в Германия заявиха в ново проучване, че подкрепят свалянето на незаконни дронове на чувствителни места като летища след поредица от скорошни смущения, съобщи ДПА.

Общо 79% от анкетираните са напълно или донякъде съгласни, че свалянето на дронове е разумна мярка, според проучване на компанията "ЮГав" (YouGov), поръчано от ДПА.

Само 6% са против възможността за свалянето им. Представителното проучване сред 2256 души е проведено от 10 до 13 октомври, предаде БТА.

След поредица от наблюдения и затваряне на летища в Германия, правителството наскоро финализира планове за подобрена защита от дронове.

Преди края на тази година специалните части на федералната полиция ще бъдат допълнени от звено за защита от безпилотни летателни апарати.

Министърът на вътрешните работи Александер Добринт също настоя за промяна в закона, така че въоръжените сили да могат да предоставят административна помощ в случай на наблюдения на военни дронове в страната.

Повече от две трети (69%) от анкетираните са заявили, че са изключително притеснени след последните случаи с дронове. Други 14% не са изобщо обезпокоени, а 15% нямат мнение по въпроса.

Въпреки че произходът на летателните апарати, прелитащи над летището в Мюнхен по-рано този месец, все още не е официално известен, канцлерът Фридрих Мерц подозира, че Русия стои зад тези действия.

Повече от половината от анкетираните са съгласни с тази оценка, като считат участието на Русия за донякъде или много вероятно (58%).

За разлика от това, 19% смятат това за донякъде или много малко вероятно. Москва отхвърля твърденията за нейна намеса при инцидентите с дронове.