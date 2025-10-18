Дейвид Атънбъро стана най-възрастният носител на награда „Еми“ за дневни тв програми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сър Дейвид Атънбъро, който е на 99 години, стана най-възрастният носител на „Еми“ за дневни телевизионни програми, а „Централна болница“ грабна голямата награда, съобщи АП, цитирана от БТА.

Пол Телфър от „Дните на нашия живот“ (Days of Our Lives) и Нанси Ли Гран от „Централна болница“ (General Hospital) спечелиха отличия за главни роли на церемонията по връчването на наградите „Еми“ за дневни програми. „Централна болница“ на ABC си тръгна с общо шест трофея в основните категории, включително за най-добър драматичен сериал.

Дейвид Атънбъро подобри с една година рекорда на Дик Ван Дайк и стана най-възрастният лауреат на дневна награда „Еми“. Той беше отличен като водещ на продукцията на Netflix „Тайният живот на орангутаните“. 99-годишният британец не присъства на церемонията. Кариерата му като писател, водещ и разказвач обхваща повече от осем десетилетия.

Джонатан Джаксън от „Централна болница“ и номинираната за първи път Сюзън Уолтърс от „Богати и жестоки“ (The Young and the Restless) спечелиха наградите за поддържащи роли.

Дрю Баримор получи първата си „Еми“ като дневна водеща за едноименното си токшоу, излъчвано от Ню Йорк.

Лиза Ямада от сериала на CBS „Дързост и красота“ спечели отличието в категорията за новоизгряващи таланти, която замени наградите за млади актьори и актриси. 23-годишната актриса влиза в ролята на коварната Луна Нозава. „Актьорството е моята мечта, откакто се помня, и днес тя се сбъдва“, каза Ямада с пресипнал от емоции глас.

Най-развълнуваният победител на вечерта беше Кардеа Браун, отличена като кулинарен водещ за Delicious Miss Brown по Food Network, който вече има 10 сезона. Шоуто спечели и в категорията за кулинарна образователна поредица.