Белият дом: САЩ са изморени от тази война, а търпението на Тръмп e на изчерпване

1516
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

"Съединените щати вече са изтормозени от тази война, а търпението на президента Тръмп е на изчерпване", заяви говорителката на Белия дом Керълайн Ливит пред телевизия Фокс.

Ливит повтори намеците на Доналд Тръмп двете страни да признаят реалностите на сегашната ситуация и да постигнат мирно споразумение.

За Украйна обаче са неприемливи каквито и да било териториални отстъпки от границите преди агресията.

Бившият външен министър на Украйна Дмитро Колеба не вижда големи резултати от вчерашната визита на Зеленски в Белия дом.

„От всичко, което чухме досега. от всичко, което видяхме досега, и от всичко, което разбираме за развитието в дипломацията и на бойното поле, бих казал, че не бива да очакваме нещо голямо, нещо особено въздействащо", смята той, цитиран от bTV. 

По думите му ползите са повече за Доналд Тръмп, отколкото за неговата страна.

„Целта е ясна. Тръмп искаше да демонстрира, че говори еднакво и с двете страни, с Украйна и Русия. И той го постигна. Така той подготви почвата за срещата си на върха с Путин в Будапеща", заяви Кулеба.

Въпреки опитите за постигане на мир Русия не спира своята офанзива и през последните два дни е превзела четири села по фронтовата линия.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

