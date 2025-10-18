Десетки хора са арестувани в Тунис при протест срещу замърсяването на околната среда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десетки хора бяха арестувани в Габес, южната част на Тунис, след протести, призоваващи за затварянето на силно замърсяващ химически комбинат, заявиха днес адвокат и група за борба със замърсяването на околната среда, цитирани от Франс прес.

Химическият комплекс използва остаряла технология за производство на торове на фосфатна основа със сярна киселина и амоняк, предаде БТА.

Видеозаписи на ученици, получили неразположение и откарани за оказване на медицинска помощ, накараха хиляди жители на Габес в сряда да излязат по улиците с искане за закриване на завода — мобилизация, невиждана от няколко години насам, според активисти.

"Арестите бяха насочени срещу хора, участващи в демонстрации през нощта", каза адвокат Мехди Талмуди. "Докато демонстрациите през деня са предимно мирни, тези през нощта понякога водят до сблъсъци със силите за сигурност и до горене на гуми", добави той пред АФП, но без да може да посочи точния брой арестувани.

Според местния екоактивист Хайредин Дебая "над сто души са били задържани" тази сутрин.

"Полицията арестува над 70 души само миналата нощ и други на зазоряване", добави той и отбеляза, че някои от тях са били изведени от домовете им.

Други тунизийски активисти осъдиха в социалните мрежи "вълната от арести".

Жителите на Габес смятат, че заводът напоследък изпуска по-токсични газове и изхвърля радиоактивен отпадък в морето.

За един месец близо 200 жители на квартали, разположени близо до комбината са лекувани за "отравяне", съобщиха властите.

През 2017 г. властите в Тунис обещаха да разрушат комплекса, който дава препитание на 4000 души в район, засегнат от безработица, и да го заменят със съоръжение, отговарящо на международните стандарти.

Но експлоатацията на фосфатни мини – основният природен ресурс на страната – е "основен стълб" в икономиката на президента Каис Сайед.

Властите искат да увеличат производството на торове пет пъти до 2030 г., за да се възползват от нарастващите международни цени, отбелязва АФП.