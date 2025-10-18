Вижте есенния парад на самураите в Япония (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хора, облечени в самурайски доспехи и други традиционни одежди, участваха в парад в храм в префектура Точиги, северно от Токио.

Парадът, известен като Hyakumonozoroi Sennin Musha Gyoretsu, се провежда всяка пролет и есен в храма Нико Тошогу, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Събитието пресъздава процесията за пренасяне на останките на Токугава Иеясу, основател на шогуната Токугава, управлявал Япония от 17-ти до края на 19-ти век, пише NHK WORLD-JAPAN.

В петък около 800 души в традиционни костюми дефилираха по маршрут с дължина около 1 километър. Посетителите наблюдаваха с интерес как преносим храм с тегло над 800 килограма беше носен от около 50 души.