Вижте есенния парад на самураите в Япония (Видео)

2208
КАДЪР: Ютуб/下野新聞チャンネル

Хора, облечени в самурайски доспехи и други традиционни одежди, участваха в парад в храм в префектура Точиги, северно от Токио. 

Парадът, известен като Hyakumonozoroi Sennin Musha Gyoretsu, се провежда всяка пролет и есен в храма Нико Тошогу, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Събитието пресъздава процесията за пренасяне на останките на Токугава Иеясу, основател на шогуната Токугава, управлявал Япония от 17-ти до края на 19-ти век, пише NHK WORLD-JAPAN. 

В петък около 800 души в традиционни костюми дефилираха по маршрут с дължина около 1 километър. Посетителите наблюдаваха с интерес как преносим храм с тегло над 800 килограма беше носен от около 50 души.   

                            

КАДЪР: Ютуб/下野新聞チャンネル

