ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 48 години почина басистът на Limp Bizkit Сам Ри...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21530026 www.24chasa.bg

Летището в Мюнхен временно спря полети

3400
Самолет Снимка: pixabay

Пистата на летището в германския град Мюнхен беше временно затворена в събота вечерта заради сигнали за "подозрителни" дейности, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището в Мюнхен за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време), съобщи говорител на полицията пред ДПА.

Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

По-рано няколко души са сигнализирали на полицейски служители, че са видели нещо "подозрително", но не е станало ясно дали става въпрос за дронове.

Според информацията на уебсайта на летището, два полета са били пренасочени по време на затварянията.

В началото на октомври въздушният трафик на летището в баварската столица беше преустановен две поредни вечери заради нерегламентирани навлизания на дронове.

Почти 10 000 пътници бяха засегнати от спирането на трафика на летището.

През последните седмици подобни инциденти засегнаха функционирането и на други европейски летища.

Самолет Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)