Предстоят 5 дни лошо време с дъжд и бури в Гърция

Дъжд, бури и ветрове ще бъдат основните характеристики на времето през следващите пет дни в Гърция.

От днес, 19 октомври, до четвъртък, 23 октомври се очакват тежки метеорологични условия в много райони на Гърция.

Националната метеорологична служба (EMY) издаде жълт код за Атика, поради тежки метеорологични условия, които ще започнат от обяд в неделя, 19 октомври. Очакват се обилни валежи и локални бури предимно във вечерните часове, като валежите ще надхвърлят 30 мм в много райони. Интензивността на явленията налага повишено внимание, като не са изключени локални наводнения и забавяния в транспорта.

Дъждовете през следващите два дни ще засегнат главно централна и южна Гърция. Бурите ще бъдат ограничени главно до Южно Йонийско море, Пелопонес и в понеделник на Цикладите. Възможна е градушка в югозападната част на страната. В неделя и понеделник ще има валежи в централните и южните части на Гърция, които ще обхванат южната част на Йонийско море, Тесалия, Евия, Цикладите и островите в Източното Егейско море. Атика е сред засегнатите райони.

Очаква се лошото време да продължи в останалите части на страната, с дъждове и локални превалявания главно в Тесалия и Източна Централна Гърция, докато остров Крит и островите в Егейско море ще бъдат по-слабо засегнати.

Температурите ще варират от 11 до 22 градуса по Целзий, като най-ниските ще бъдат регистрирани в Западна Македония и Епир. В Атика температурата ще се задържи около 13-23 градуса, докато влажността ще засили усещането за студ.

От петък явленията ще отслабнат и времето ще покаже временно подобрение, с покачване на температурата.