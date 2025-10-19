ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крокодил влезе да се разхлади в хотелски басейн (Снимки)

Крокодил СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Посетителите на петзвезден хотел в Порт Дъглас, Североизточна Австралия, преживяха необичайна изненада този уикенд, когато крокодил реши да си вземе освежаваща баня в хотелския басейн на метри от почиващите.

Видео, публикувано в TikTok от Лиза Келър, показва как малкият хищник спокойно лежи на дъното на басейна, докато туристите около него се излежават на шезлонгите и се наслаждават на слънцето. „Не искам да всявам паника, но има крокодил в басейна на Sheraton. Никой дори не обръща внимание", казва Келърс с изненада. 

Управителят Джоузеф Америо съобщи, че животното е било забелязано рано сутринта в събота, след което басейнът незабавно е бил затворен и обезопасен.

Крокодил СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

The things you see in Tropical North Queensland on a weekend staycation! ☀️ This fella was so close to his destination...

Posted by Little People Therapies on Saturday 18 October 2025

