Великобритания обмисля изоставяне на цели населени места заради наводнения

6 милиона имота са застрашени, а застрахователите се оттеглят

Докато у нас все още се спори дали да се разрушат построените върху речно корито хотели в Елените, в Англия вече открито се говори, че може да се наложи цели населени места да бъдат изоставени напълно заради риск от наводнения, съобщава NOVA.

Комисия на британския парламент излезе с доклад, в който наводненията бяха определени като една от най-сериозните последици от изменението на климата за Обединеното кралство. Съобщено бе, че над 6 милиона имота са изложени на риск и трябва да бъдат отделени поне 1,5 млрд. паунда за изграждане на защитни съоръжения и актуализиране на градоустройствени планове. Също така да се работи за нов модел на застраховане в наводняваните често райони, тъй като застрахователните компании се оттеглят от тях.

Живописното английско градче Тембъри Уелс стана първото, в което нито една компания не иска да застрахова срещу наводнения. Причината е, че след 2019 г. те са станали ежегодни. Държавата не отпуска пари за изграждане на предпазни съоръжения и местните смятат, че животът им там е обречен.

"Жителите са нащрек, разтревожени са и психичното им здраве страда. Ноул е малко селце между Лангпорт и Съмъртън, което преди никога не се е наводнявало, но миналата зима девет къщи се наводняваха всеки месец. В селото има само 40 къщи и подобни инциденти имат огромно въздействие върху местната общност. Един човек ми каза как водата е проникнала във всяка стена на къщата му, друг - че не е могъл да се върне у дома до средата на лятото след миналогодишното зимно наводнение. Техният опит и този на много жители в областта и цялата страна, като и данните, изложени в националната оценка на риска от наводнения, показват, че по-силните валежи и покачването на морското равнище вече заплашват два милиона и 400 хиляди имота", посочва депутатът Сара Дайк.

Застрахователите също са направили анализ – имотите, които са под риск от наводнение в района са се увеличили с 66%. И още - Лондон и Манчестър също ще бъдат засегнати от бъдещи наводнения.

"Получих имейл от Лора, избирател в Абингдън. Тя живее в район, който е бил наводнен три пъти през последната година и отново има предупреждение за наводнение от река Ок. Тя казва, че заради наводненията нито тя, нито нейните съседи могат да продадат къщите си, тъй като брокерите на недвижими имоти казват, че жилищата трябва да са сухи поне пет години преди въобще да започнат да ги предлагат. В резултат на това местните хора могат да загубят милиони, а някои вече са останали и без работа, защото не могат да се преместят", казва депутатът Лейла Моран.

Затова експерти смятат, че изграждането на защитни съоръжения срещу наводнения в някои райони ще е нерентабилно или невъзможно. И може да се наложи цели населени места в тях да бъдат изоставени.

"За да успокоим хората относно новите домове, ние се ангажирахме да строим повече висококачествени, добре проектирани и устойчиви домове и да гарантираме, че те не са изложени на наводнения, както и че не увеличават риска от такива. Ако няма алтернативни терени и се налага строежите да бъдат на места, където съществува риск от наводнения, къщите трябва да бъдат устойчиви на такива през целия си експлоатационен живот. Също така да не увеличават общия риск от наводнения", заяви зам.-министърът Ема Харди.