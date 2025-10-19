ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Боливия избира нов президент

Боливия избира нов президент

Настоящият държавен глава Луис Арсе няма да се кандидатира за вота. СНИМКА: Wikipedia

След близо две десетилетия леви правителства в Боливия южноамериканската държава е на ръба на политическа промяна, като на днешния втори тур на президентските избори се решава бъдещото ръководство на страната, предава БТА.

Тъй като никой кандидат не постигна необходимото мнозинство на първия тур на вота, сега един срещу друг се изправят сенатор Родриго Пас Перейра от Християндемократическата партия и бившият президент Хорхе Кирога от десния алианс „Свобода и демокрация"

Боливия е затънала в дълбока икономическа криза, с висока инфлация, недостиг на гориво и чуждестранна валута, както и липса на медикаменти.

Предишните правителства на лявото Движение за социализъм разчитаха в голяма степен на субсидии в продължение на години, което натоварваше държавния бюджет. Селските и местните райони бяха особено засегнати, със социално напрежение и чести протести.

Нито бившият президент Ево Моралес, нито настоящият държавен глава Луис Арсе се кандидатират. Моралес е изправен пред заповед за арест, докато Арсе се оттегли поради намаляваща популярност.

Двамата кандидати от опозицията се фокусират върху икономическа либерализация и умерени реформи: Пас Перейра се стреми да улесни инвестициите и да модернизира институциите, докато Кирога планира либерализация, селективна приватизация и постепенно намаляване на субсидиите за гориво.

Избирателната комисия има за цел да преброи и публикува 90% от гласовете вечерта на изборите. Победителят ще поеме президентския пост през ноември за петгодишен мандат.

