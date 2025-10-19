ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малена Замфирова спечели виртуалната световна купа...

Стотици хиляди излязоха на протест срещу политиката на Тръмп (Снимки)

Протест срещу политиката на президента Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Хиляди американци излязоха по улиците на протест срещу политиката на президента Доналд Тръмп. Недоволството минава под мотото "Президентът не е крал".

По данни на организаторите над 2600 шествия са били организирани в Съединените щати.

Протести имаше и в някои европейски градове. Хората излязоха да изразят неодобрението си към посоката, поета от Тръмп след завръщането му в Белия дом, пише БНТ.

Протестите идват на фона на продължаващото вече трета седмица спиране на работата на федералното правителство заради липса на съгласие по бюджета, което застрашава стотици хиляди работни места.

Протест срещу политиката на президента Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс
