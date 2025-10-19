15 години Джефри Епстийн тайно финансирал херцогинята на Йорк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осъденият Джефри Епстийн тайно подпомагал финансово херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън в продължение на повече от 15 години, според последните излезли имейли, цитирани от американски източници.

Съобщенията разкриват, че Епстийн се е оплаквал пред свои приятели от нейната „настойчивост да иска пари" и че сумата, която тя е признала публично — 15 000 британски лири — е била само малка част от реалната помощ, която е получавала, пише "Дейли мейл".

В кореспонденцията се споменава, че Сара била толкова нетърпелива да поддържа близост с него, че „била първата, която отпразнувала освобождаването му от затвора, заедно с двете си дъщери". По онова време принцеса Беатрис била на 20, а принцеса Юджини — на 19 години, възраст близка до тази на някои от жертвите на Епстийн.

Разкритията се съдържат в обемна колекция от документи, които в момента се разглеждат от Конгреса на САЩ. Очаква се те да бъдат публикувани, след като бъдат редактирани с цел защита самоличността на стотици млади жени, които Епстийн е изнасилвал и малтретирал.

Тонът на имейлите и близките отношения между херцогинята и осъдения престъпник предизвикват отвращение — особено сред жертвите му.

Източник, запознат със случая, споделя:

„Сара и принц Андрю винаги са твърдели, че са се дистанцирали от Епстийн след присъдата му. Истината е, че той се е отдръпнал от тях, след като му омръзнало непрестанното ѝ искане за пари. Тя е вземала от него много повече, отколкото се е разбрало публично."

Миналия месец стана ясно, че Сара е нарекла Епстийн „върховен приятел" в писмо, изпратено само седмици след като публично заяви, че „никога повече няма да има нищо общо" с него — скандал, който доведе до окончателното ѝ оттегляне от кралските задължения заедно с принц Андрю.

В интервю за Evening Standard от март 2011 г. Фъргюсън поднесе „искрени извинения" за това, че е приела £15 000 от Епстийн, наричайки го „огромна грешка в преценката". Това изявление разгневило финансиста, който писал на свой приятел, френския агент на модели Жан-Люк Брюнел:

„Херцогинята, на която помагам финансово от 15 години, заявява, че не иска нищо общо с педофил и насилник. Това предизвика доста шум."

Брюнел по-късно е арестуван по обвинения в изнасилване и се самоубива в ареста през 2022 г., три години след смъртта на Епстийн.

Разгневен, Епстийн поискал от Сара публично писмо с извинение и я заплашил със съд, ако не го направи. В имейлите има няколко варианта на писмото, един от които гласи:

„Скъпи Джефри, искам да знаеш със сигурност, че много от нещата, казани в пресата за теб и приписвани на мен, са злобни измислици или крайни преувеличения... Никога не е ставало дума за педофилия. Ти винаги си бил верен приятел на семейството ми."

Епстийн настоявал, че престъплението, за което първоначално е осъден — секс с 16-годишна — не би било незаконно във Великобритания, където възрастта на съгласие е 16, макар че в щата Флорида е 18.

В друг имейл от април 2011 г. той пише на адвоката си Пол Туийд:

„Сара наема апартаменти в Ню Йорк. Беше първата, която отпразнува освобождаването ми, заедно с дъщерите си. Посещаваше ме дори когато полицай стоеше на входа. Искала е помощ за своите благотворителни проекти."

Епстийн добавя, че ѝ е купил домейна Mother's Army, като се притеснява, че ако това излезе наяве, „би било проблематично".

Имейлите показват, че Фъргюсън продължила да поддържа контакт с Епстийн и след като публично се дистанцирала. През август 2011 г. той ѝ пише:

„Когато първо ти самата имаше проблеми, ми каза: 'Джефри, знам, че винаги си от моя отбор.' И беше права."

Тя отговаря:

„Аз съм в твоя отбор, както и ти в моя. С обич и сила."

По-ранни имейли разкриват, че връзката им продължавала дори докато Епстийн изтърпявал 13-месечната си присъда в затвор с отворен режим, от която често бил освобождаван през деня.

На 16 януари 2010 г. Сара му пише:

„Има ли шанс да заема 50 или 100 хиляди долара, за да покрия някои сметки, които ме притискат?"

Той отказва, тъй като сметките му били под наблюдение, но тя настоява:

„Попитай Джузепе... Ще съм ти много благодарна."

Епстийн отвръща:

„Би било неприлично. Трябва сама да се справиш с тези проблеми. Ти си страхотна."

Смята се, че става дума за ресторантьора Джузепе Чиприани — стар приятел на Фъргюсън.

Известно е, че Епстийн ѝ е дал £15 000, за да погаси дълг към бившия си асистент Джон О'Съливан. В имейл до принц Андрю от януари 2011 г. Епстийн пише:

„JS done" („JS е платен"),

на което Андрю отговаря:

„Фантастично!!! Благодаря ти!"

По-късно Епстийн споменава, че О'Съливан иска още $60 000 и предупреждава Андрю, че „ако това излезе в пресата, ще изглежда като подкуп".

Месеци по-късно, след интервюто на Сара в Standard, Епстийн вече нетърпеливо иска парите си обратно:

„Няма смисъл да ме разпитват отново и отново за това."

Източник, цитиран от медиите, заключава:

„Андрю и Сара бяха въвлечени в това до шия. Винаги ставаше въпрос за пари — и това беше тяхното падение."