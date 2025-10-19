ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел идентифицира тялото на 11-ия заложник, пред...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21531000 www.24chasa.bg

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ

1704
Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия СНИМКА: Пиксабей

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм", че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара, предаде БТА.

Солнцев заяви по-рано този месец, че украински дронове са се опитали да атакуват неназован промишлен обект в руския град Орск, близо до границата с Казахстан.

Непотвърдено видео, публикувано в „Телеграм" по това време, показва обект, който се разбива в съоръжение, идентифицирано като нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез" в Орск.

Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране.

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)