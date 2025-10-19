ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел идентифицира тялото на 11-ия заложник, пред...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21531055 www.24chasa.bg

Австрия подкрепя пакета от санкции срещу Русия

1404
Австрия подкрепя пакета от санкции срещу Русия Снимка: Pixabay

Министерството на външните работи на Австрия потвърждава одобрението на 19-ия пакет от санкции на утрешната среща на външните министри в Люксембург, съобщи Австрийското радио и телевизия.

Миналата седмица Австрия поиска изключение от санкциите за "Райфайзен банк интернешънъл" /РБИ/. Това искане обаче не беше подкрепено от нито една от другите страни от ЕС. Причината за това е искането на РБИ да бъдат освободени замразените по силата на санкциите акции на австрийския строителен концерн "Щрабаг" на стойност около два милиарда евро, които в момента са собственост на руската компания "Расперия," за да могат да бъдат прехвърлени на "Райфайзен".

Според ежедневника „Стандард" австрийската инициатива за"Райфайзен" в Брюксел се е провалила окончателно. В информацията се казва, че на последната решаваща среща на постоянните представители на държавите-членки преди заседанието на Съвета не е било постигнато съгласие по инициативата на Виена.

„Независимо от това, Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси", се казва в съобщение на Министерството на външните работи.

Австрия подкрепя пакета от санкции срещу Русия Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)