Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня

войник СНИМКА: Pixabay

Афганистан и Пакистан са се споразумели за незабавно прекратяване на огъня по време на преговори, организирани от Катар, съобщи рано тази сутрин външното министерство в Доха, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението последва удължаване на примирието между двете съседни южноазиатски страни след седмица на ожесточени сблъсъци помежду им.

Външното министерство на Катар обяви, че Афганистан и Пакистан са се споразумели за прекратяване на огъня по време на кръг от преговори, осъществени чрез посредничеството на Катар и Турция в събота.

Кабул и Исламабад са се съгласили да проведат последващи срещи в идните дни, "за да гарантират устойчивостта на примирието и да проверят неговото изпълнение по надежден и устойчив начин".

По-рано и двете страни заявиха, че провеждат мирни преговори в Доха, след като сблъсъци отнеха живота на десетки и раниха стотици в най-сериозната проява на агресия между Афганистан и Пакинстан, откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 година.

Представители на двете държави съобщиха по-рано, че се очаква афганистанска и пакистанска делегации, водени от министрите на отбраната, да се срещнат в Доха в събота.

Пограничният конфликт ескалира след 10 октомври, като и Исламабад, и Кабул заявиха, че отвръщат на въоръжени провокации от другата страна. 

В сряда Пакистан и Афганистан се споразумяха за 48-часово прекратяване на огъня.

