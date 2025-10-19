Летището в Мюнхен възобнови нормалната си дейност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нормалната дейност на летище Мюнхен е възстановена, след като полетите бяха спрени за кратко поради „подозрителни дейности", съобщи тази сутрин говорителка на германското летище, предава БТА.

Последиците от спирането са ограничени, като три полета бяха отклонени вечерта, като един от тях в крайна сметка кацна в Мюнхен, заяви тя.

Федералната полиция, която отговаря за охраната на летищата в страната, съобщи за „подозрителни дейности" от няколко души.

Контролът на въздушното движение е спрял въздушния трафик на летището за половин час около 22:00 часа местно време (23:00 часа българско време). Час по-късно е последвало ново кратко затваряне на пистата.

Говорител на полицията не направи коментар тази сутрин дали става дума за забелязани дронове.

В началото на месеца две последователни вечери хиляди пътници бяха засегнати, когато полетите на летището бяха спрени заради предполагаема поява на безпилотни летателни апарати.

Около 10 000 пътници бяха засегнати, като някои от тях прекараха нощите в терминалите.