ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21531352 www.24chasa.bg

В Ухан се проведе международен симпозиум, посветен на 80 години от основаването на ООН

КМГ

956
На 18 октомври в Ухан се проведе международен симпозиум „80 години ООН: Бъдещето на международния ред, международните норми и многостранността" Снимка: Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 18 октомври в Ухан се проведе международен симпозиум „80 години ООН: Бъдещето на международния ред, международните норми и многостранността", организиран съвместно от Уханския университет и египетския университет „Бенха". В него участваха около 150 души, включително представители на ООН и други международни организации, учени и експерти от повече от 20 страни, включително Египет, Великобритания, САЩ, Русия, Испания и други, съобщи КМГ.

В изказванията си участниците, сред които бившия заместник генерален секретар на ООН Мигел де Серпа Соариш и генералния секретар на Азиатско-африканската правна консултативна организация Камапин Пинитпорнватана, заявиха, че следвоенният международен ред и резултатите от Втората световна война трябва решително да бъдат защитавани, да се поддържат целите и принципите, залегнали в Устава на ООН, да се зачита прокламирания от декларациите от Кайро и Потсдам и Резолюция №2758 факт, че Тайван е неразделна част от Китай.

В речта си зам.-началникът на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джао Шънтун и секретарят на партийния комитет на Уханския университет Джу Кундзюн заявиха, че връщането на Тайван в пределите на Китай е резултат от Втората световна война. Принципът за „един Китай" е основен в международните отношения и общопризнат в международната общност. Всякакви действия, провокиращи и изопачаващи Резолюция № 2758 не само застрашават китайския суверенитет и териториална цялост, но и поставят под въпрос авторитета на ООН, както и са опит за нарушаване на следвоенния международен ред.

На 18 октомври в Ухан се проведе международен симпозиум „80 години ООН: Бъдещето на международния ред, международните норми и многостранността"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)