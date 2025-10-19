На 18 октомври в Ухан се проведе международен симпозиум „80 години ООН: Бъдещето на международния ред, международните норми и многостранността", организиран съвместно от Уханския университет и египетския университет „Бенха". В него участваха около 150 души, включително представители на ООН и други международни организации, учени и експерти от повече от 20 страни, включително Египет, Великобритания, САЩ, Русия, Испания и други, съобщи КМГ.

В изказванията си участниците, сред които бившия заместник генерален секретар на ООН Мигел де Серпа Соариш и генералния секретар на Азиатско-африканската правна консултативна организация Камапин Пинитпорнватана, заявиха, че следвоенният международен ред и резултатите от Втората световна война трябва решително да бъдат защитавани, да се поддържат целите и принципите, залегнали в Устава на ООН, да се зачита прокламирания от декларациите от Кайро и Потсдам и Резолюция №2758 факт, че Тайван е неразделна част от Китай.

В речта си зам.-началникът на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джао Шънтун и секретарят на партийния комитет на Уханския университет Джу Кундзюн заявиха, че връщането на Тайван в пределите на Китай е резултат от Втората световна война. Принципът за „един Китай" е основен в международните отношения и общопризнат в международната общност. Всякакви действия, провокиращи и изопачаващи Резолюция № 2758 не само застрашават китайския суверенитет и териториална цялост, но и поставят под въпрос авторитета на ООН, както и са опит за нарушаване на следвоенния международен ред.