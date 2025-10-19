ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21531487 www.24chasa.bg

Проучване на CGTN: позитивно е отношението към управлението и икономическите перспективи на Китай

КМГ

84% от анкетираните считат, че икономическото развитие на Китай е успешно, а над 70% дават положителна оценка за действията на правителството Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според резултатите от тригодишно проучване на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), проведено сред 47 000 души от 46 страни, мнозинството дават висока оценка за действията на китайското правителство и ефекта от тях при управлението на държавата, както и изразяват увереност в перспективите пред китайската икономика. Това съобщава КМГ.

84% от анкетираните считат, че икономическото развитие на Китай е успешно, а над 70% дават положителна оценка за действията на правителството, особено в сферата подобряването на инфраструктурата, повишаването на образователното ниво и доходите на населението.

89,5% определят китайската икономическа мощ като „силна"; 89,3% оценяват високо запазването на тенденцията за силен икономически ръст; 86,4% признават големия принос на китайската икономика за ръста на световната; 95,6% от анкетираните африканци, 92,9% от южноамериканците и 85,6% азиатците имат положително отношение към Китай като цяло.

На фона на нарастващата едностранност и търговски протекционизъм, участниците в анкетата дават положителна оценка за сигурността на китайския пазар и възможностите, които отварянето на Китай носи на света.

Резултатите от проучването през 2025 г. показват, че 72,6% считат, че Китай е отворен и конкурентоспособен пазар; 79,8% – че огромният китайски пазар предоставя възможности на техните страни; 79,8% са на мнение, че благоприятната бизнес среда в Китай е привлекателна за чуждестранни инвеститори, а 78% смятат, че техните страни се възползват от търговията с Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

