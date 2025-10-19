ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21531638 www.24chasa.bg

Израелски медии съобщават за военна атака срещу Газа

1892
Пътят към Ивицата Газа

Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.

За това се съобщава в момент, когато Израел и палестинското движение „Хамас" продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава, предава БТА.

Няма незабавен коментар от израелските военни относно съобщеното нападение.

Израелската телевизия „Кан" съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.

Израелските военни заявиха в петък, че „няколко терористи" са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните заявиха, че са ударили друга група „терористи", които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.

Пътят към Ивицата Газа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)