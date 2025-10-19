Папата ще канонизира първия светец на Венецуела

Папа Лъв XIV най-накрая ще канонизира днес обичания "лекар на бедните" от Венецуела Хосе Грегорио Ернандес, давайки на карибската страна първия ѝ светец и повод за празнуване на фона на продължаващата от години икономическа криза и подновеното напрежение със САЩ, предава БТА.

Ернандес, който е почитан от милиони за своята всеотдайност към бедните хора, ще бъде канонизиран заедно с майка Кармен Рендилес Мартинес, основателка на венецуелски религиозен орден, по време на литургия на площад "Свети Петър".

Очаква се да присъстват хиляди венецуелци, а хиляди други, които не могат да пътуват до Рим, ще проследят събитието в Каракас, където службата във Ватикана ще бъде излъчвана на живо тази сутрин на площада в центъра на града.

Службата ще даде и първия светец на Папуа-Нова Гвинея: Питър То Рот, мирянин, убит в затвора през 1945 г. за това, че се е застъпвал за моногамния брак в епоха, когато се практикува полигамията. Общо седем души ще бъдат канонизирани на церемония, която предишният папа Франциск инициира като една от последните си действия като папа.

Всъщност папа Франциск одобри канонизацията на Ернандес от болничната си стая на 24 февруари, като се съгласи да прескочи типичния за Ватикана процес на потвърждаване на чудото и да го обяви за светец въз основа на "широкото почитание към "светия лекар" сред вярващите", съобщи Ватикана.

Ернандес е обичан от венецуелците, като ликът му е изобразен върху графити в Каракас, на портрети в болници и на снимки, украсяващи домашни олтари.

Като лекар в Каракас в края на XIX и началото на XX век, той отказвал да взема пари от бедните хора за услугите си и често им давал пари за лекарства, което му спечелило прякора "лекарят на бедните". Убит е през 1919 г., докато пресичал улицата, малко след като взел лекарства от аптека, за да ги занесе на бедна възрастна жена.

След смъртта си Ернандес се превръща в религиозна икона и когато папа Йоан Павел II посещава Венецуела през февруари 1996 г., получава петиция, подписана от 5 милиона души – почти един на всеки четирима венецуелци – с молба да обяви Ернандес за светец.

"За венецуелците това наистина е национално събитие от най-високо значение", каза Силвия Кореале, която оглавява инициативата за канонизирането му. "Със сигурност канонизирането на Хосе Грегорио е желано от целия венецуелски народ и е очаквано от всички хора", допълни тя.

Шестдесетгодишният Аркимидес Бланко каза, че не е особено голям почитател на Ернандес, но признава значението на канонизацията му за Венецуела в момента. Бланко е член на културен колектив, натоварен с боядисването на улиците около църквата на емблематичната енория Ла Пастора, като част от подготовката за канонизацията.

"Може би не съм голям почитател на Хосе Грегорио, но разбирам, че той е венецуелец и че канонизацията му в контекста на цялата геополитическа ситуация е важна", каза той.

Канонизацията е дългоочаквано събитие и нов импулс за Венецуела, само няколко седмици след като лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир. Тя идва в момент на нарастващо напрежение със САЩ заради използването на военна сила от Вашингтон срещу заподозрени наркокартели.

През изминалата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че е упълномощил ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела, и добави, че обмисля провеждането на сухопътни операции в южноамериканската страна.

Икономиката на Венецуела е в криза от десетилетие насам, което провокира емиграцията на милиони венецуелци, първо към други южноамерикански страни, а в последните години и към САЩ.

Икономическата криза в страната се утежнява от санкциите на САЩ. Правителството на президента Николас Мадуро, който беше преизбран миналата година въпреки достоверни доказателства, че е загубил изборите, беше принудено да намали субсидиите, което направи много трудно да се удовлетворят ежедневните нужди на 80 процента от жителите на страната, за които се смята, че живеят в бедност, посочва АП.