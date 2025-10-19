Баварският премиер вижда предстоящия вот за Олимпийските игри като лакмусов тест за Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Референдумът за кандидатурата на Мюнхен за Олимпийските игри, насрочен за 26 октомври, има значително символично значение дори извън баварската столица, заяви баварският премиер Маркус Зьодер, цитиран от БТА.

Настроението е позитивно и Мюнхен е едновременно способен и желаещ да бъде домакин на събитието, заяви той днес пред местни медии, отбелязвайки, че Мюнхен има по-добър шанс от съперниците си Берлин или Хамбург.

„Не е сигурно дали ще има мнозинство за провеждането на Олимпийските игри в Берлин и Хамбург, предвид съответните им политически структури. Следователно референдумът в Мюнхен за кандидатура е едва ли не предварително решение за Олимпийските игри в Германия. Ако не проработи тук, вероятно няма да проработи и другаде", заяви той.

Регионът Рейн-Рур също планира да подаде кандидатура. И четиримата германски претенденти успешно преминаха първия етап от националния процес на кандидатстване. Фокусът е върху потенциална кандидатура за Олимпийски и Параолимпийски игри през 2036, 2040 или 2044 г.

Зьодер смята Мюнхен за града с най-добри международни шансове, отбелязвайки, че той се нарежда на седмо място в международната класация на най-силните спортни градове, което го поставя ясно пред националните му конкуренти.

„Мюнхен е световно известен и обичан. Ето защо имаме най-голям шанс в крайна сметка да спечелим кандидатурата на Германия в Международния олимпийски комитет", подчерта баварският лидер.

Олимпийските игри през 1972 г. се провеждат в Мюнхен.