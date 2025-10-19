Мицотакис: Fake news е налагането на 13-часова работна седмица

Премиерът Кириакос Мицотакис, по повод установения си неделен пост в социалните мрежи, представи ключовите инициативи на правителството в областта на икономиката, труда, образованието, здравеопазването, правосъдието и развитието на селските райони, като подчерта, че „в трудна международна среда правителството води непрекъсната битка за овладяване на цените и подкрепа на обществото с действия, а не с думи".

Част от поста на министър-председателя гласи:

"Добро утро! С края на поредната продуктивна седмица искам да споделя с вас някои от най-важните стъпки, които бяха изпълнени.

Започвам с точността и споразумението, постигнато от Министерството на развитието с всички вериги супермаркети, за удвояване на броя на основните продукти с намалени цени, от 1000 на над 2000 кода. Споразумението обхваща храни, почистващи препарати и продукти за лична хигиена, категории, които поглъщат най-голямата част от семейния бюджет. В същото време проверките продължават и при установяване на нарушения се налагат глоби. В трудна международна среда водим непрекъсната битка за ограничаване на цените, особено на основните стоки за живот.

Що се отнася до горивото за отопление, неговата наличност започна тази година на значително по-ниска цена в сравнение с миналата година, от 1,09 евро за литър в Атика и малко по-скъпо в останалата част на Гърция, на най-ниската цена през последните четири години. Припомням ви, че през 2022 г. цената му преди отпускането на субсидията беше поне с 530 евро по-скъпа за 1000 литра. До края на октомври обаче ще бъде издадено решение за изплащане на субсидията за отопление, която е от 100 до 800 евро, според предписаните критерии за доходи, но може да достигне 1200 евро за жителите на райони, с ниски температури. Първата вноска от сумата ще бъде платена преди Коледа, за да могат домакинствата да бъдат подготвени за зимата.

Новата рамка на Министерството на труда, която носи съществени подобрения за работещите и бизнеса, се превърна в държавен закон от четвъртък. Много неверни слухове бяха разпространени за този законопроект от опозицията, но ще ви дам едно-единствено доказателство, което потвърждава неговия благотворен характер: от приблизително 100-те члена на законопроекта, голямо мнозинство от депутатите от двете партии и опозицията гласуваха в подкрепа на поне половината от членовете. Само ПАСОК гласува „присъства" и „за" 70 от приблизително 100-те члена в законопроекта. С други думи, по същество е съгласен, че две трети от новия закон е от полза за работниците и пазара на труда. И наистина е така, като дава на работниците повече избор и засилва баланса между гъвкавост и сигурност.

Най-крещящата фалшива новина на опозицията относно този законопроект беше предполагаемото обобщено налагане на 13-часова работна седмица. Многократно беше споменавано, че това е регулация, която вече се прилага, когато работа се предоставя от двама работодатели, а сега се разширява като възможност, когато тя се предоставя на един работодател. Тя е разрешена само по изключение и има специфични ограничения, а именно максимум три дни на месец, за извънреден труд се изисква съгласието на служителя и неговият отказ не може да доведе до уволнение. Всъщност работодателят е длъжен да докаже - дори и в бъдеще - че всяко уволнение на служител не е свързано с отказа му да предоставя извънреден труд. Тази специфична регулация е предвидена и в трудовото законодателство на други европейски страни и беше допълнително засилена след предложение на Синдиката, едно от 45-те предложения на социалните партньори, които бяха включени в законопроекта.

Следващият въпрос също се отнася до пазара на труда, по-специално до нуждата от работници с техническо и професионално обучение, със съвременни и специализирани умения. Тази цел се постига от Академиите за професионално обучение – важна реформа, която ще даде тласък на реалната икономика и ще предостави повече възможности на младите хора и работниците за много печеливши професионални кариери. Частни организации, като например предприятия, кооперации, асоциации, камари, могат да подадат предложение до Министерството на образованието за създаване на Академия със специфична тема и специалности, адаптирани към нуждите на местното предприемачество, като например винопроизводство. Ако предложението бъде одобрено, програмите могат да бъдат посещавани от завършили общообразователни и професионални гимназии, както и от лица без висше образование, в рамките на 18 месеца след завършване на обучението им. Обучението ще се провежда в самите предприятия, въз основа на техните нужди от специализиран персонал. Академиите ще бъдат част от Националната система за професионално образование и обучение и ще бъдат контролирани от Министерството на образованието. Още от първия ни мандат наблягаме на политики, които укрепват професионалното образование и обучение. Казвал съм го и преди: професионалното образование не е бедният роднина на висшето образование. Напротив, то е път, който води до реални възможности за заетост и развитие", пише премиерът Мицотакис.