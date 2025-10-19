Затвориха Лувъра заради кражба на бижута

Лувърът в Париж беше затворен заради сигнал за кражба и няма да приема посетители до края на деня. Това съобщи министърът на културата на Франция Рашида Дати в публикация в социалната мрежа "Екс".
Няколко престъпници са откраднали бижута, изложени в музея, съобщава Le Parisie. Престъпниците, напълно маскирани, са проникнали в сградата на брега на Сена, където са се извършвали строителни работи. Те са използвали товарен асансьор, за да стигнат директно до целевата зала в галерията „Аполо".
В момента се изчислява стойността на откраднатото. Откраднати са няколко бижута на Наполеон и императрицата. Едно от тях е било намерено извън музея.
Засега не се съобщават повече подробности, освен че няма пострадали при инцидента. Разследването на случая вече е в ход.
🚨BREAKING🚨:JEWEL HEIST SHUTS DOWN LOUVRE 💎🇫🇷— The_Independent (@TheIndeWire) October 19, 2025
French police say a daring robbery of priceless jewelry once owned by Napoleon and Empress Joséphine forced the Louvre Museum to close temporarily today.Investigators are reviewing surveillance footage. triggered a full evacuation pic.twitter.com/9ui9ekGvoT
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025