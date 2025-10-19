ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея е по-близо до сделка със САЩ за митата

Затвориха Лувъра заради кражба на бижута

Лувърът в Париж Снимка: Pixabay

Лувърът в Париж беше затворен заради сигнал за кражба и няма да приема посетители до края на деня. Това съобщи министърът на културата на Франция Рашида Дати в публикация в социалната мрежа "Екс".

Няколко престъпници са откраднали бижута, изложени в музея, съобщава Le Parisie. Престъпниците, напълно маскирани, са проникнали в сградата на брега на Сена, където са се извършвали строителни работи. Те са използвали товарен асансьор, за да стигнат директно до целевата зала в галерията „Аполо".
В момента се изчислява стойността на откраднатото. Откраднати са няколко бижута на Наполеон и императрицата. Едно от тях е било намерено извън музея.

Засега не се съобщават повече подробности, освен че няма пострадали при инцидента. Разследването на случая вече е в ход.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Лувърът в Париж Снимка: Pixabay

