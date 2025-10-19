Турският външен министър заяви, че Турция е готова да бъде гарант при решение с две държави - Палестина и Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви в събота, че Турция е готова да поеме ролята на де факто гарант, ако в Палестина бъде приложено решение за две държави, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В телевизионно предаване Фидан заяви, че досега Турция е действала като посредник в усилията за прекратяване на войната в Газа, като е насърчавала мира чрез тесните си връзки и дългогодишната си подкрепа за палестинските каузи.

„Ако споразумение, приемливо за палестинците, бъде постигнато, ние (Турция) сме готови да направим своята част", ​​каза Фидан. „Ако бъде постигнато решение с две държави, Турция е готова да поеме отговорността на де факто гарант".

Той каза, че да се очаква „пълно доверие" в Израел е нереалистично, като подчерта вместо това значението на международен натиск за осигуряване на отчетност.

Турският външен министър заяви, че е сформирана „ранна работна група", която да се занимава с оперативни въпроси по време на процеса на прекратяване на огъня в Газа, включително проблеми, свързани с размяната на заложници и тела.

Той добави, че работата на групата има за цел да поддържа комуникацията и координацията на място.

Външният министър на Турция заяви, че дискусиите по три институционални механизма, очертани в плана за прекратяване на огъня в Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, продължават. Механизмите са работна група, съвет за мир и стабилизиращи сили, като техните мандати и състав обаче все още не са финализирани, отбелязва агенцията.

Фидан подчерта, че координацията на отбраната и разузнаването на Турция е демонстрация на готовността ѝ да поеме по-голяма отговорност, ако бъде постигнат мир.

„Ако бъде приложено решение за две държави, основано на границите от 1967 г., и палестинците получат суверенна и равноправна държава, ние сме готови да действаме като гарант", каза Фидан. „Това е важен ангажимент, който не всяка държава може да поеме", допълни той.

В понеделник в египетския курортен град Шарм ел Шейх се проведе среща на върха, където президентът на САЩ Доналд Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на над 20 световни лидери, включително турския президент Реджеп Тайип Ердоган, за подписването на документ, с който се формализира примирието в Газа, припомня агенцията.

Ердоган, Тръмп, Абдел Фатах ас Сиси и катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани официално подписаха споразумението в подкрепа на примирието и траен мир в Газа.