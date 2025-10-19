Властите в Китай са блокирали план на водещи търговски компании за издаване на стейбълкойни във Хонконг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещи китайски технологични компании, сред които "Ант Груп" (Ant Group) и търговският гигант "Джей Ди.ком" (JD.com), са преустановили временно плановете си за издаване на стейбълкойни в Хонконг, предаде БТА, позовавайки се на публикация във "Файненшъл таймс".

Решението идва след намеса от страна на китайските регулатори, включително Китайската народна банка и управлението отговорно за регулациите в киберпространството, предаде Ройтерс

Източници, запознати със случая, посочват, че на компаниите е било указано да не продължават с проектите, свързани със стейбълкойни – криптовалути, чиято стойност е обвързана с традиционна валута, като щатския долар и др.

По-рано тази година във Хонконг бяха приети правила, с който се създава лицензионен режим за емитенти на стейбилкойни, обезпечени с фиатна (традиционна - бел. ред) валута. Новите правила изискват всички емитенти, действащи на територията на Хонконг или предлагащи стейбълкойни, базирани на хонконгския долар, да получат разрешение от Хонконгския паричен орган (HKMA).

Според информацията, китайските власти изразяват опасения относно допускането на частни технологични компании и финансови посредници да емитират цифрови валути, което според тях представлява риск за финансовата стабилност и паричната политика.