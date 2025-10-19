ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След скандала с изборите - купен вот и при „Мис Па...

Времето София 16° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21532316 www.24chasa.bg

Das crazy е избрана за младежка дума на годината в Германия

1000
Фразата на годината бе обявена по врем на Франкфуртския панаир на книгата СНИМКА: Пиксабей

Определиха израза Das crazy („това е лудост") за немска младежка дума на 2025 година, съобщи издателство Langenscheidt по време на Франкфуртския панаир на книгата, цитирано от ДПА и БТА.

Фразата, която съчетава немски и английски език, се използва от младите хора, за да изразят изненада или недоверие. Тя оглави онлайн анкетата, организирана от Langenscheidt – издател на речници и езикови справочници.

В тазгодишния конкурс бяха подадени близо 2 милиона гласа. Das crazy спечели с 35,7%, изпреварвайки с малка преднина goonen – сленгова дума за мастурбация (35,5%) – и checkst du („разбираш ли?").

Организаторите уточниха, че гласовете са били събрани от младежи на възраст между 11 и 20 години, като се разчита на тяхната коректност при посочване на възрастта.

Langenscheidt определя „младежката дума на годината" чрез онлайн гласуване от 2008 г. насам. Миналогодишният победител беше думата aura, която описва присъствието или харизмата на човек.

Фразата на годината бе обявена по врем на Франкфуртския панаир на книгата СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)