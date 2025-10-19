Das crazy е избрана за младежка дума на годината в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Определиха израза Das crazy („това е лудост") за немска младежка дума на 2025 година, съобщи издателство Langenscheidt по време на Франкфуртския панаир на книгата, цитирано от ДПА и БТА.

Фразата, която съчетава немски и английски език, се използва от младите хора, за да изразят изненада или недоверие. Тя оглави онлайн анкетата, организирана от Langenscheidt – издател на речници и езикови справочници.

В тазгодишния конкурс бяха подадени близо 2 милиона гласа. Das crazy спечели с 35,7%, изпреварвайки с малка преднина goonen – сленгова дума за мастурбация (35,5%) – и checkst du („разбираш ли?").

Организаторите уточниха, че гласовете са били събрани от младежи на възраст между 11 и 20 години, като се разчита на тяхната коректност при посочване на възрастта.

Langenscheidt определя „младежката дума на годината" чрез онлайн гласуване от 2008 г. насам. Миналогодишният победител беше думата aura, която описва присъствието или харизмата на човек.