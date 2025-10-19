Зам.-генералният секретар на НАТО отхвърли твърдения, че сръбски дронове са нарушили косовското въздушно пространство

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска отхвърли твърдения, че сръбски дронове са нарушили косовското въздушно пространство в последно време.

В интервю за косовската телевизия "Клан Косова", публикувано снощи, тя заяви, че може да потвърди единствено, че "не е имало заплахи за сигурността в това направление", предава БТА.

Косовският вътрешен министър в оставка Джелял Свечля съобщи в края на септември, че Сърбия е нарушавала въздушното пространство на Косово на няколко пъти чрез дронове. Генералният директор на косовската полиция Газменд Ходжа потвърди тази информация, като каза, че в последно време са регистрирани полети на дронове в северната част на Косово, за които има подозрения, че идват от територията на Сърбия.

Мироопазващите сили на НАТО в Косово (КейФОР) обаче заявиха в отговор до косовския вестник "Коха диторе" в края на миналия месец, че не са идентифицирали нарушаване на въздушното пространство на Косово чрез дронове, които биха могли да застрашат сигурността му.

Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

"Ние не коментираме подобни информации (за предполагаемото нарушаване на въздушното пространство на Косово от сръбски дронове – бел. ред.). Това, което е сигурно обаче, е че КейФОР наистина отговаря за наблюдаването на въздушното пространство на Косово. И мога да потвърдя единствено, че не е имало заплахи за сигурността в това направление. Това е полезно и това е информацията, която сме повече от готови да споделим с обществеността", заяви Шекеринска на въпроса каква е позицията ѝ за твърденията на косовските институции, че Сърбия е нарушила въздушното пространство на Косово с дронове в последно време.

Заместник-генералният секретар на НАТО говори в интервюто и за присъединяването на Косово към Алианса, като заяви, че това е решение, което трябва да бъде взето от всички 32 членове на НАТО. Тя заяви, че фокусът на сътрудничеството между Косово и Алианса в момента е съсредоточен върху мисията на НАТО в Косово.

"Ние показваме ангажимента си за сигурността в Косово, за сигурността и стабилността в региона на Западните Балкани", каза Шекеринска, като допълни, че този регион остава от стратегическо значение за НАТО.

"Смятаме, че с военното си присъствие там се опитваме да подкрепим политическия диалог между Прищина и Белград. Защото независимо от военното присъствие, ние силно вярваме, че пътят към стабилност е политически. И искаме да подкрепим това", заяви заместник-генералният секретар на НАТО.

Попитана за заплахи, отправени от сръбския президент Александър Вучич, че на Балканите ще има война, Шекеринска заяви, че НАТО се въздържа от коментар на определени изявления на политически лица.

"Смятаме, че сигурността в региона е от съществено значение. Тя влияе не само върху страните от региона, не само върху гражданите, но и върху стабилността и сигурността на Алианса. И сме там, за да гарантираме сигурността на всички общности в Косово, но и тяхната свобода на придвижване. И вярваме, въз основа на нашия минал опит, че сме били в състояние да подкрепим тази цел. Поискахме Белград и Прищина да се ангажират много повече с диалога, воден от ЕС. И смятаме, че това е рецептата – вместо да обсъждаме и да коментираме изявления, вярваме, че най-важното е наистина да се ангажираме с диалог, който ще разгледа трудните въпроси", каза Шекеринска.

Запитана от "Клан Косова" дали може да има мир и сътрудничество между Белград и Прищина, при положение, че след нападението в Банска през 2023 г. не е имало срещи по диалога между тях на високо ниво, тя каза, че "диалогът е единственият път към истинска и стабилна сигурност в региона".

На 24 септември 2023 г. в село Банска до Звечан, Северно Косово, група от около 30 въоръжени сърби нападна косовската полиция, при което загинаха един косовски полицай и трима от въоръжените нападатели. Косово нарече случая „терористично нападение" и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея.

Отговорност за нападението пое Милан Радойчич – бивш заместник-председател на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа", която се ползва с подкрепата на официален Белград. Радойчич беше арестуван в Сърбия и ден по-късно освободен. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души по случая Банска. Смята се, че към момента Радойчич се намира в Сърбия, а Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.

"Разбира се, ние осъдихме насилието през 2023 г. – както насилието над КейФОР, така и инцидента в Банска и използвахме всяка възможност да потърсим отговорност за тях. Нищо обаче не може да замести истинския, съществен и смислен политически диалог. И това е избор, който Белград и Прищина трябва да направят. Ние сме тук, за да го подкрепим", каза още Шекеринска.