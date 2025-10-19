ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един загина, а десетки са в неизвестност след корабокрушение с мигранти край италианския остров Лампедуза

СНИМКА: Pixabay

Лодка с мигранти, превозваща около 35 души, отплавали от Либия, се преобърна в Средиземно море. Потвърждава се за един загинал, а 20 души са в незвестност, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Спасителната операция е била предприета край бреговете на италианския остров Лампедуза от италианската брегова охрана, която е спасила 11 мигранти, включително четири деца, пътуващи сами, и е извадила тялото на бременна жена, съобщи Никола дел'Арчипрете, координатор на УНИЦЕФ за Италия.

Оцелелите и тялото са транспортирани в Лампедуза, докато останалите пътници остават в неизвестност.

Лодката се е преобърнала след два дни в морето, каза Дел'Арчипрете.

По данни на ООН, от 2014 г. досега при опит да прекосят Средиземно море са загинали повече от 32 700 мигранти, от които почти всеки пети е дете, каза Дел'Арчипрете.

Коментирайки новината за корабокрушението в социалната платформа „Екс", Флавио ди Джакомо, говорител на Международната организация по миграция към ООН, заяви, че от началото на годината в Централното Средиземноморие смъртта си са намерили най-малко 916 мигранти.

СНИМКА: Pixabay

