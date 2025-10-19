Хакери публикуваха личните данни на хиляди американски държавни служители, сред тях и от ФБР

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Действали заради „възнаграждения" за доксинг на американски агенти, за които твърдят, че идват от мексикански наркокартели

Хакерската група The Scattered LAPSUS$ Hunters – свързвана с подфоруми в общността Com, публикува в "Телеграм" списъци с имена и лични данни на хиляди американски държавни служители, сред които представители на ФБР, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешната сигурност и Имиграционната и митническа служба.

Според хакерите, действията им били подтикнати от предлагани „възнаграждения" за доксинг (б.р. - публикуването на лична или идентифицираща информация за даден човек онлайн, без негово разрешение) на американски агенти, за които твърдят, че идват от мексикански наркокартели.

Изданието 404 Media е разгледало няколко от публикуваните файлове:

един, съдържащ предполагаеми данни на около 680 служители на Министерството на вътрешната сигурност,

втори – с над 170 имейл адреса на служители на ФБР,

и трети – с информация за повече от 190 души от Министерството на правосъдието.

С помощта на компанията за киберсигурност District 4 Labs, част от информацията е потвърдена като автентична. В някои случаи адресите изглеждат домашни, а не служебни, което повдига сериозни притеснения за сигурността на засегнатите лица. Засега не е ясно дали данните произхождат от стари изтичания или от нова атака срещу държавни системи.

Министерството на вътрешната сигурност съобщава за над 1000% ръст на онлайн атаки, доксинг и заплахи срещу негови служители и техните семейства. Властите предприемат действия срещу сайтове и профили в социалните мрежи, които разпространяват подобна информация — включително чрез натиск върху платформите да свалят съдържание, макар подобни случаи да попадат в сивата зона на Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Хакерската група The Scattered LAPSUS$ Hunters вече е известна с предишни заплахи за изтичане на данни на клиенти на Salesforce, сред които Disney/Hulu, FedEx, Toyota и UPS.