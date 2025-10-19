ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор падна в изкоп във Видин (Видео)

62 терористи са задържани при операции на турските власти

62 терористи са задържани при операции на турските власти Снимка: Архив

Турските власти са провели мащабна операция срещу предполагаеми членове на т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), която е обявена за терористична организация в Турция, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в акаунта си в социалната мрежа Екс, предава БТА.

Операцията е проведена в координация с републиканските прокуратури и жандармерийските сили в общо 32 окръга на страната, измежду които Истанбул, Анкара, Бурса, Чанаккале, Ескишехир, Адана, Анталия, Одрин, Муш, Ван, Адъяман и др.

В акциите на турските власти, които са проведени в рамките на две седмици, са задържани 62 заподозрени, като 41 души от тях са задържани под стража, а четирима души са поставени под съдебен контрол.

В рамките на разследването, което продължава, е установено, че задържаните са заподозрени, наред с други неща, за участие в структурите на ФЕТО, за набиране на нови членове, за финансиране на дейности и за разпространение на пропагандни материали в социалните мрежи.

Турският вътрешен министър публикува в социалната мрежа и снимки от операциите.

Анкара обвинява т. нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО), както турските власти наричат движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври, в организирането на опита за преврат на 15 юли 2016 г. Десетки хиляди турци бяха арестувани по обвинения за връзки с организацията.

