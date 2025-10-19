ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор падна в изкоп във Видин (Видео)

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21532740 www.24chasa.bg

Петнадесет тела на палестинци бяха върнати от Израел в Газа

1528
Газа Снимка: pixabay

Министерството на здравеопазването на Газа, ръководено от "Хамас", обяви днес, че телата на още 15 палестинци са били върнати в Газа от Израел и с това броят на репатрираните тела от началото на седмицата в ивицата Газа достигна 150, предаде БТА.

В рамките на споразумение за прекратяване на огъня, договорено от американския президент Доналд Тръмп, Израел трябва да върне телата на 15 палестинци за всяко върнато тяло на израелски гражданин.

Израел обяви днес, че е идентифицирал телата на двама заложници, върнати от "Хамас" в рамките на споразумението за прекратяване на огъня.

Съгласно договорката между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник е върнала едва 12 от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.

Газа Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)