Удареният с дрон Оренбургски завод в Русия е спрял преработката на природен газ от Казахстан

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия СНИМКА: Пиксабей

Атака с безпилотен летателен апарат (БПЛА) на 19 октомври предизвика аварийна ситуация в Оренбургския газопреработвателен завод в Русия и това наложи временно да бъде преустановено приемането на природен газ от казахстанското находище Карачаганак, съобщи Министерството на енергетиката на Казахстан в своя канал в Телеграм. Казхстанската страна е била уведомена за аварията в завода в Оренбург е направено от "Газпром", предава БТА.

Министерството на енергетиката на Казахстан, допълва че газоснабдяването на вътрешния пазар не е засегнато и продължава в нормален режим, без ограничения.

Руската страна все още не е предоставила информация за характера на щетите и сроковете за възстановяване на дейността на завода, се посочва още в съобщението от властите в Астана.

Въпросите, свързани с преработката на карачаганакския газ и евентуалното отражение върху нефтодобива (в находището също се добива и петрол), се обсъждат в момента съвместно с операторите и добивните компании. Оценка на потенциалните загуби и последващи действия ще бъдат съобщени допълнително.

Министерството на енергетиката на Казахстан заяви, че поддържа постоянна комуникация с руската страна и операторите на находището, като следи ситуацията отблизо.

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия СНИМКА: Пиксабей

