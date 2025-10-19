ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор падна в изкоп във Видин (Видео)

Малко над 20% е избирателната активност в Северна Македония, засега без инциденти

Северна Македония СНИМКА: АРХИВ

Малко над 20 процента (20,17 на сто) е избирателната активност към 13 часа местно време (14 ч българско) на местните избори, които днес се провеждат в Република Северна Македония, съобщиха от Държавната избирателна комисия. Това е малко по-малка активност в сравнение с тази на изборите за местна власт в страната през 2021 г. Информацията е на кореспондента на БТА. 

Най-висока е избирателната активност в община Чашка (40,74 процента), следвана от тази в Новаци (36,52), Вевчани (33,76) и Крушево (33,88), а в Скопие, където, освен за кмет и градски съвет, се гласува и за кметове и общински съвети на 10-те общини в рамките на града, избирателната активност е 20,07 процента.

Изборният ден, в който гражданите избират кметове и общински съветници в 80 общини и град Скопие преминават спокойно и без големи смущения в процеса на гласуване, съобщиха от МВР и прокуратурата в страната.

Според съобщението на МВР има регистрирани няколко сигнала за агитация по време на гласуване на няколко места, но след предприети мерки твърденията за такива действия не са били потвърдени.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

