Крадците в Лувъра проникнали в музея с верижни резачки

Крадците, които проникнаха в Лувъра и откраднаха ценни бижута, пристигнали със скутери. Те били с маски на лицата и влезли в музея, като отрязали един от прозорците с верижна резачка.

Бандата открадна колие и брошка, принадлежали някога на Наполеон Бонапарт и съпругата му Жозефина. Дръзкият обир посред бял ден принуди музея да затвори врати малко след 9:30 ч. в неделя.

Сред откраднатите съкровищата беше и короната на Евгения, украсена с хиляди диаманти и смарагди и носена от императрицата на Франция през 19 век. Тя беше намерена изхвърлена под прозореца на Лувъра и счупена на парчета.

Историческата ценност беше продадена на търг през 1988 г. за 13,5 милиона долара, преди да бъде дарена на Лувъра през 1992 г., пише "Дейли мейл".

На бандата й отнело само седем минути да извърши обира, от момента на пристигането си до бързото си бягство, каза френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес.

Те влезли през прозорец близо до галерията "Аполон" на музея. Прозорецът е бил отрязан с резачка.

Междувременно хиляди паникьосани туристи бяха блокирани в емблематичната сграда, докато се провеждаше бърза евакуация, преди да бъдат ескортирани към улиците на града.

"След като са отрязали прозорците, двама мъже са влезли и са откраднали девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата – колие, брошка и други", казват от полицията.

От полицията добавиха, че престъпниците са проникнали в сградата от страната на река Сена, където се извършват строителни дейности. Използвали са вишка, който води директно до залата, която е обрана.

В Париж редовно се случват кражби на скъпоценни произведения на изкуството, включително и в Лувъра.

Най-известният обир е от 1911 г., когато шедьовърът на Леонардо да Винчи от 16 век „Мона Лиза" бе откраднат, което предизвиква международно възмущение.

Винченцо Перуджа, служител в музея, се скрил в шкаф през нощта, за да открадне картината.

Тя била открита две години по-късно, когато той се опитал да я продаде на антикварен търговец във Флоренция, Италия.