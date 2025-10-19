Бенямин Нетаняху: Действайте със сила срещу терористи

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди днес на армията да действа "със сила" срещу "терористични" цели в ивицата Газа, като обвини "Хамас" в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври, пише БТА.

"Вследствие на нарушаването на примирието от "Хамас" премиерът Нетаняху имаше консултации с министъра на отбраната и ръководителите на службите за сигурност и даде указания да се действа със сила срещу терористични цели в ивицата Газа", се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер.