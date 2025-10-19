Акция в населени със сърби общини в Косово

Специалната прокуратура на Република Косово провежда полицейска операция в северните косовски общини Зубин поток и Звечан, които са предимно населени със сърби, съобщи вестник "Коха диторе".

Според комюнике на Специалната прокуратура полицейски следователи от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тежките престъпления изпълняват съдебно разпореждане за претърсване на девет места във връзка с подозрение за извършени престъпления, пише БТА.

Прокуратурата посочва в комюникето, че става въпрос за престъпленията "застрашаване на персонала на Организацията на обединените нации (ООН) или на свързан с тях персонал; тежко убийство; нападение над длъжностно лице по време на изпълнение на служебните (му) задължения".

От прокуратурата посочиха, че операцията е подкрепена и от други звена на косовската полиция. Те информираха, че детайли ще бъдат оповестени след приключването на операцията.

Етническите сърби представляват около пет процента от населението на Косово, което е около 1,8 милиона души. По-голямата част от тях живеят в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица. Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово, а косовските сърби все още смятат Белград за своя столица. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.

От сръбската правителствена служба за Косово, цитирани от "Коха диторе", заявиха, че по време на операцията в Зубин поток и Звечан са арестувани седем сърби и я определиха като продължение на "бруталното физическо и правно потисничество над сръбския народ (в Косово)".

Според тази служба полицейската операция има за цел "сплашването и създаването на безредици сред сръбските семейства, които са живели в тези зони с десетилетия".

"Това (операцията в Зубин поток и Звечан) има връзка с отмъщението на (косовския премиер) Албин Курти срещу сръбското население на север в Косово заради победата на сърбите на последните избори (за местна власт на 12 октомври), но и заради нервността на Прищина след провала на изборите, което Курти иска да компенсира за сметка на сръбския народ", се казва в изявление на службата, цитирано от косовския вестник.

Според публикуваните до момента предварителни резултати от местните избори в Косово на 12 октомври най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа", която се ползва с подкрепата на официален Белград, печели без балотаж в девет от десет общини в Косово, предимно населени със сърби. Това са общините Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица в Северно Косово и общините Новобърда (Ново Бърдо), Щърпца (Щърпце), Грачаница, Ранилуг и Партеш. Последната, десета община с предимно сръбско население Клокот отива на балотаж.

От "Сръбска листа", цитирани от "Коха диторе", също коментираха операцията, като заявиха, че "бруталните арести на сърби" в Зубин поток и Звечан са част от кампания за "организиран терор" срещу сърбите, извършвана от страна на Прищина и ръководена от Албин Курти.

Партията също обвини властите в Прищина за "политическо отмъщение срещу сръбския народ на север (в Косово) след победата на "Сръбска листа" на последните избори".