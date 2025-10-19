14 арестувани за незаконни кучешки боеве в Босна и Херцеговина

Босненската полиция съобщи днес, че е открила трупове на кучета и ранени животни по време на акция в незаконна арена за кучешки боеве, в резултат на което са арестувани четиринадесет души, предаде Франс прес.

Повече от 80 души са присъствали на боевете, които са се провели през нощта на събота срещу неделя близо до северния град Дервента, когато полицията, включително специални части, е нахлула в незаконната арена, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи на босненската Република Сръбска, една от двете части на балканската страна, пише БТА.

По информация на същия източник вероятно е ставало дума за регионално събиране на собственици на кучета, използвани за боеве, тъй като участниците са били босненски, сръбски, хърватски и черногорски граждани.

"Полицейските служители са разпитали 70 души като свидетели и са арестували 14 души, които ще бъдат съдени за малтретиране и измъчване на животни", поясниха от Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска.

Според изявлението полицаи „открили телата на убити (в боевете) кучета на мястото на инцидента, както и няколко ранени кучета", като в текста се споменава и „изземването на определено количество наркотици и предмети, вероятно свързани с това престъпление".