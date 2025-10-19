Македонски депутат отрича българските си корени, брат му се оказва с гражданство у нас

Македонски депутат отрича да има български корени, но се оказва, че брат му има гражданство у нас.

Миле Лефков от ВМРО-ДПМНЕ е е роден в Скопие, а семейството му е от Кочани. Завършил е Юридическия факултет в Скопие и активен говорител на ВМРО-ДПМНЕ по въпросите за националната идентичност.

На 24 юли в интервю за телевизия СИТЕЛ Миле Лефков обявява, че няма роднини българи: „Извинявам се на моите роднини, братовчеди, брат, че ги въвлякох в такава политически каша. Доколкото знам, никой от тях няма български паспорт и мисля, че това е неподходящ начин за справяне с политически опоненти".

Оказва се, че брат му Иван Лефков е получил българско гражданство преди две години, съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници.

Пред правосъдното министерство Иван Лефков прилага удостоверение за идентичност, свързано с това кой е дядо му. В молбата си за българско гражданство той пише, че баща му, майка му, съпругата му, децата му, както и брат му Миле Лефков са българи. Посочил е това през 2021 г. Собственоръчно е написал, че кандидатства за български документи, защото е възпитан по традициите и обичаите на България и има българско самосъзнание.

Адресът, даден от депутатския брат на българските власти, се оказва адресът на кметството на столичния район "Средец".

„Нашият стар неприятел България се появява на сцената като злото, от което трябва да се пазят гражданите на тази земя. Цялата кампания вулгарна, негативна. Бих казал и примитивна", коментира Георги Трендафилов от Изследователския център в Скопие.

„В един момент, когато имаш интерес, вършиш работа, почваш бизнес, правиш това, което си сметнал за правилно и български паспорт ти помага. И в другия момент, когато искаш да направиш кариера – а в РСМ не е желателно да имаш български паспорт, ако искаш да правиш политическа кариера. Когато вече си я направил и до такава степен си влязъл в системата, когато го имаш паспорта или твои роднини го имат паспорта, е желателно това да остане тайна, защото ако ти имаш паспорт, това пречи на пропагандата. А пропагандата е много елементарна – в РСМ българи са няколкостотин предатели, всички други са македонци. В РСМ няма българска общност реално. А тези, които са взели паспорт, са го взели по икономически причини", каза журналистът от tribuna.mk Атанас Величков.

Според данни на българските институции над 200 хиляди македонски граждани имат документи за българско гражданство.

Преди няколко месеца се появиха и документи до българските власти на роднини на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски. Те декларират, че имат български корени, което е първата стъпка за получаване на гражданство.

Стевица Янева - сестра на съпругата на македонския премиер Роза Мицкоска и негова балдъза, както и мъжа й Йорданчо Янев имат български паспорти от 2016 година. Нещо повече – в декларацията за кандидатстване за гражданство Стевица Янева посочва, че майка й, баща й, двете й деца и сестра й са българи по народност от Струмица. В интервюто, проведено пред българските власти, балдъзата на настоящия македонски премиер разказва, че има роднини в село Брезница, Петрич и София.

Съпругът й Йорданчо Янев също е получил български документи през 2016 година. Споделил, че има бизнес у нас. Регистрирал е транспортна фирма с 11 камиона. Адресът им в България е село Кулата.

Досега Мицкоски веднъж е коментирал темата, посочвайки че той и жена му Роза имат само македонски паспорти. Антибългарските послания залегнаха по време на кампанията за местните избори.