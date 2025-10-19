Открито е тялото на 13-и заложник, твърдят от "Хамас"

Военното крило на "Хамас" обяви, че е открило тялото на 13-и заложник в ивицата Газа, и обеща, че "ако условията позволяват", ще го върне в Израел в рамките на деня, предаде Франс прес, като цитира изявление в канала на групировката в приложението "Телеграм".

"Днес Бригадите "Ал Касам" откриха тяло на един от израелските затворници по време на продължаващата операция за издирване", се казва в изявлението.

Тялото, за което се смята, че е тринадесетото, което ще бъде върнато от началото на примирието на 10 октомври, "ще бъде предадено днес, ако условията на място позволяват", се добавя в изявлението и се посочва, че "всяка ескалация от страна на Израел ще затрудни издирването, разчистването и операциите по възстановяване и ще забави връщането на телата".

Междувременно близнаците с германско и израелско гражданство Гали и Цив Берман, които преди шест дни бяха освободени от палестинската групировка, днес бяха изписани от болницата, пише БТА.