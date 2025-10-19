Принц Андрю искал от свой бодигард да разследва сексробинята на Епстийн (Обзор)

Педофилът давал пари на бившата съпруга на херцога

Принц Андрю е въвлякъл лондонската полиция и най-висш съветник на кралица Елизабет II в опита си да оклевети Вирджиния Джуфре, която се превърна в разобличител номер едно на сексуалния престъпник и педофил Джефри Епстийн, разкри “Дейли Мейл”.

Имейл от 2011 г. сочи, че Андрю е наредил на свой бодигард, част от елитна група към полицията в Лондон, да разследва Джуфре, като му е предоставил нейната дата на раждане и поверителния ѝ социално-осигурителен номер. В САЩ 9-цифренният код е “ключът към нечий живот”, тъй като е необходим за откриване на банкови сметки, кандидатстване за заеми, получаване на паспорт.

Андрю след това писал на Ед Пъркинс - зам.-прессекретар на кралицата, че е поискал да се изрови уличаваща информация за Джуфре, тъй като тя

тя имала досие

в Щатите. Семейството ѝ обаче отрече.

Преди дни “Гардиън” качи откъс от мемоарите на Джуфре, които ще бъдат публикувани във вторник. В тях тя разказва как се е превърнала в жертва на Епстийн, а за херцога на Йорк пише: “Андрю вярваше, че сексът с мен е негово рождено право”.

Заради скандала с Епстийн късно в петък Андрю обяви, че се отказва от титлите си, а натискът върху него вероятно ще се засили още повече, когато мемоарите на Джуфре бъдат публикувани.

Имейлите на Андрю са част от документи, които се разглеждат от Конгреса на САЩ. Те ще бъдат публикувани след редакция, за да се

скрият самоличностите

на стотици млади жени, които Епстийн е малтретирал.

В тях се разкрива още, че Епстийн е уредил на Андрю вечеря с жена, която твърди, че е малтретирана сексуално години наред. Херцогът освен това признал на Епстийн, че е “възможно” да се е срещал с Джуфре. В друг документ пише, че Епстийн твърди, че давал пари на бившата съпруга на Андрю - херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън, като тя му поскала 100 хил. долара, докато още бил под домашен арест.

