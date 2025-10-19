ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел започна нова серия от удари в Газа

Путин намекнал на Тръмп, че е готов да даде части от Запорожие и Херсон срещу територии в Донбас

Владимир Путин и Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@visegrad24

Руският лидер Владимир Путин е "намекнал" на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е готов да "даде" части от частично завладените украински области на Запорожие и Херсон, ако Украйна отстъпи от териториите в Донбас, които все още държи, съобщи "Вашингтон пост", цитиран от БНР.

Вестникът се позова на анонимни "високопоставени служебни лица", запознати с телефонния разговор, който Путин и Тръмп проведоха в четвъртък вечерта.

До момента няма потвърждение, нито опровержение от Кремъл и Белия дом.

В публикацията на "Вашингтон пост" от снощи се твърди, че някои чиновници в Белия дом са разчели "прогрес" в позицията на Путин в сравнение със срещата му с Тръмп преди 2 месеца в Аляска. Тогава руският лидер пак поиска украинците да отстъпят целия Донбас, но без никакви териториални компенсации. Източниците на "Вашингтон пост" твърдят, че на последвалите в петък дискусии с украинската делегация, пристигнала във Вашингтон, специалният пратеник на Тръмп Стив Уитков е притискал украинците да се откажат от Донбас, като изтъквал аргумента, че повечето от хората там били рускоезични. Още непосредствено след конференцията в Аляска, украинското ръководство, начело с президента Зеленски, изключи всякакво отстъпление в Донбас, а след срещата им в петък в Белия дом и Зеленски, и Доналд Тръмп заявиха, че бойните действия трябва да бъдат спрени на линиите, достигнати от войските на воюващите страни, и тогава да се преговаря за мирните условия

Междувременно бойните действия в Източна Украйна не стихват. Източници и от двете воюващи страни съобщават за незначително напредване на настъпващите руски войски.

Министерството на отбраната в Москва отбелязва в най-новата си сводка за бойните действия, че войските му са завладели селце на южните подстъпи на украинската крепост Покровск.

Според "Дийп стейт" - украински аналитичен блок в близки връзки с военните в страната си, руснаците са нахлули по-рано тази седмица в самия град. Блогът съобщава и за напредване на руските войски в направленията им към две градчета в Днепропетровска област.

