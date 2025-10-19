410-каратов диамант по чудо не бил задигнат от Лувъра. 9 са откраднатите бижута на Наполеон, а корона - изхвърлена и счупена (Обзор)

Група опитни крадци обраха Лувъра посред бял ден и задигнаха безценни бижута, сред които колие и брошка, принадлежали на Наполеон Бонапарт и съпругата му Жозефин дьо Боарне.

Дръзкият обир се разиграл около 9,30 ч местно време в неделя и продължил едва 7 минути. Обирджиите използвали товарен асансьор на камион, който паркирали пред галерията “Аполон” - една от галериите на музея, в която са изложени някои от най-значимите бижута на френската корона.

Бандитите ползвали ъглошлайф, за да разбият един от прозорците и да влязат в галерията. Избягали от мястото на престъплението с електрически тротинетки, като на тръгване изпуснали или захвърлили короната на императрица Евгения де Монтихо, съпруга на Наполеон III - племенник на Наполеон Бонапарт.

Украсена с хиляди диаманти и изумруди, короната е носена от френската императрица през XIX век. Тя е била намерена под прозорец на Лувъра, счупена на парчета. Бижуто е продадено на търг през 1988 г. за 13,5 млн. долара, преди да бъде дарено на Лувъра през 1992 г. “Те откраднаха бижута, които имат безценна културна стойност”, коментира френският вътрешен министър Лоран Нунес.

Източници от парижката полиция коментираха пред “Паризиен”, че обирджиите са “откраднали девет предмета от колекцията бижута на Наполеон и императрицата - огърлица, брошка и други”. В галерията се намира и един от най-красивите диаманти в света - 410-каратовият “Регент”, който като по чудо не е бил задигнат. От полицията обясниха още, че “престъпниците са получили достъп до сградата от страната на река Сена”.

Заради грабежа хиляди души бяха евакуирани от Лувъра, който е най-посещаваният музей в света. Нунес посочи, че извеждането на хората е преминало “без проблеми”, и изрази надежда, че извършителите ще бъдат открити “възможно най-бързо”.

Кражбите от Лувъра поначало са рядкост благодарение на строгата охрана. Най-известната е от 1911 г., когато е откраднат шедьовърът на Леонардо да Винчи “Мона Лиза”. Тогава поетът Гийом Аполинер и художникът Пабло Пикасо биват разпитани от полицията, но виновникът се оказал италианец, който от чувство за национална гордост искал картината да бъде върната в Италия. “Мона Лиза” е намерена три години по-късно във Флоренция и върната в Париж. По онова време картината не е толкова известна, колкото е сега.

В обир през 1983 г. от Лувъра изчезнаха някои предмети от XVI век, които бяха открити едва през 2011 г. А последният подобен случай е от 1998 г., когато е открадната картина на художника Камий Коро от XIX век. Уви, и до днес произведението на изкуството не е намерено, но кражбата му води до значителна реформа в системата за сигурност.