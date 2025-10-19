ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел започна нова серия от удари в Газа

В ивицата Газа отново има експлозии. Снимка: Ройтерс

Израел е започнал нови удари в южната част на ивицата Газа, след като по-рано съобщиха за бомбардировки в района на град Рафах, в отговор на атаки на „Хамас". Информацията е от силите за отбрана. Палестинското движение отрече да е нападало израелските сили, предаде Франс прес.

„В отговор на грубото нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня", израелската армия „започна серия удари срещу терористични цели на „Хамас" в южната част на ивицата Газа", се казва във изявлението на военните, докато Израел и „Хамас" се обвиняват взаимно в нарушаване на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври, пише БТА. 

