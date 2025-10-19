Бившият президент на Франция Никола Саркози: Не ме е страх от затвора

Бившият френски президент Никола Саркози, който се очаква да започне да изтърпява присъдата си от пет години затвор във вторник, след като беше признат за виновен в получаване на средства за предизборната си кампания от Либия през 2007 г., заяви пред "Трибюн диманш", че не се страхува от влизането си в затвора.

Саркози трябва да влезе в парижкия "Санте" на 21 октомври и вече е опаковал багажа си. Той се чувства спокоен преди началото на изтърпяването на наложената му присъда, пише БТА.

Бившият държавен глава каза още, че не иска да се оплаква или да бъде съжаляван по време на престоя си в затвора. Той планира да прекра времето си зад решетките в писане на книга. Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпен заговор заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.