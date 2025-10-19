ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Андрю искал от свой бодигард да разследва се...

САЩ атакува кораб заради подозрения за наркотици, има загинали

1976
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет обяви, че САЩ са нанесли нов удар срещу кораб, за който се предполага, че е използван за наркотрафик. Убити са трима души, предаде Франс прес.

"Според нашите разузнавателни служби този кораб е участвал в незаконен трафик на наркотици", заяви Хегсет и уточни, че операцията е извършена в международни води и че трима души на борда, свързани, според Вашингтон, с колумбийска организация, са били убити, пише БТА. 

Това е последният известен американски удар, след като САЩ разположиха значителни военни сили в Карибско море и извършиха няколко удара от началото на септември, при които бяха убити над 20 души.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет Снимка: Екс/ @PeteHegseth

