Затвориха летището в Палма де Майорка заради дрон

Летище в Палма де Майорка беше принудено да спре всички полети, след като над него беше забелязан дрон, съобщи "Дейли мейл".

Полетите не можеха да излитат или кацат на летището в Палма де Майорка от около 20:00 часа българско време, което остави хиляди пътници блокирани.

Няколко самолета също бяха пренасочени към други летища.

Островът е популярна дестинация за почивка, която посещават десетки хиляди туристи всяка година.