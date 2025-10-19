ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Принц Андрю искал от свой бодигард да разследва се...

Затвориха летището в Палма де Майорка заради дрон

Летище СНИМКА: Пиксабей

Летище в Палма де Майорка беше принудено да спре всички полети, след като над него беше забелязан дрон, съобщи "Дейли мейл". 

Полетите не можеха да излитат или кацат на летището в Палма де Майорка от около 20:00 часа българско време, което остави хиляди пътници блокирани.

Няколко самолета също бяха пренасочени към други летища.

Островът е популярна дестинация за почивка, която посещават десетки хиляди туристи всяка година.

Според FlightRadar24 операциите на летището в Палма де Майорка са временно преустановени поради наличието на дрон във въздушното пространство. Последното кацане е било в 19:58 българско време. 

Летище СНИМКА: Пиксабей

