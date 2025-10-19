Кметът на Охрид обяви победа още на първия тур от местните избори в Северна Македония

Час и половина след края на изборния ден досегашният кмет на Охрид Кирил Пецаков от ВМРО-ДПМНЕ обяви, че е избран за втори мандат още в първия тур на местните избори в Северна Македония. По негови данни той води пред опонента си от СДСМ с 10 000 гласа, пише кореспондентът на БТА.

Според първоначалните резултати, които по традиция в страната идват най-напред от централите на политическите партии, ВМРО-ДПМНЕ има избрани кметове още на първия тур в още няколко общини - Щип, Радовиш, Сопище, Ресен, Свети Николе. По тв Сител Антонио Милошоски от ВМРО-ДПМНЕ заяви, че управляващата партия ще спечели на първия тур и в скопските общини Кисела вода, Гази Баба, Гьорче Петров, Аеродром, Градско, Ягуновце, Василево, Радовиш и Щип, както и в Струмица, където до сега кмет беше Костадин Костадинов от СДСМ, който не беше издигнат за кандидат на тези избори.

В първите си изявления един от лидерите на албанската коалиция ВЛЕН Изет Меджити обяви победата си в кметската надпревара с Буяр Османи, издигнат от Националния алианц за интеграция Буяр Османи в скопската община Чаир, както и че коалицията води в общините Сарай, Желино, Теарце, като още в първия тур очакват между 4 и 7 кметски места.

От СДСМ заявиха, че кандидатите на партията водят в скопската община Център, както и в Крива Паланка, Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново-Облешево, Кривогащани и Богданци. Оспорвана битка, според партията, се води в Неготино, Валандово, Македонска Каменица и Лозово.