Йеменските хути задържаха 20 служители на ООН в Сана

Йеменските хути. Снимка: Twitter/@SanaaCenter

Йеменските бунтовници хути, които контролират около една трета от територията на Йемен, задържаха 20 служители на ООН в столицата Сана, включително 15 чуждестранни граждани. Това каза официален представител на световната организация, цитиран от световните агенции.

„Вчера, 18 октомври 2025 г., служители на службата за сигурност на „Ансар Аллах" (хусите – бел. ред.) без разрешение проникнаха на територията на комплекса на Организацията на обединените нации в Сана. По последна информация 11 местни служители са били освободени след разпит. Петима местни служители и 15 международни служители все още са задържани на територията на комплекса", заяви представителят на ООН, предава БТА.

Йеменските хути. Снимка: Twitter/@SanaaCenter

