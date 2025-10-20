Товарен самолет излезе от пистата и падна в морето на летището в Хонконг, има загинали (Видео)

Товарен самолет Боинг 747 на авиокомпания Emirates излезе от пистата след кацане на международното летище в Хонконг и падна в морето.
Четиримата членове на екипажа, които са се намирали се на борда, са били спасени, съобщават летищните власти. Загинали са двама души, които са били в превозно средство, което се предполага, че е било ударено от самолета, съобщават от полицията.
Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена след инцидента, но други две продължават да обслужват полети.
दुबई से हांगकांग जा रहा कार्गो प्लेन समुद्र में गिरा, 2 की मौत; कैसे हुआ हादसा?
दुबई से उड़ान भरने वाले एक मालवाहक विमान के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई।