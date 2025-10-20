ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21536695 www.24chasa.bg

Товарен самолет излезе от пистата и падна в морето на летището в Хонконг, има загинали (Видео)

1868
Снимка: Х@DDNewsHindi

Товарен самолет Боинг 747 на авиокомпания Emirates излезе от пистата след кацане на международното летище в Хонконг и падна в морето.

Четиримата членове на екипажа, които са се намирали се на борда, са били спасени, съобщават летищните власти. Загинали са двама души, които са били в превозно средство, което се предполага, че е било ударено от самолета, съобщават от полицията.

Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена след инцидента, но други две продължават да обслужват полети.

Снимка: Х@DDNewsHindi

